Чистый приток инвестиций в Россию за неделю снизился на треть

С 1 по 7 апреля инвесторы ввели $120 млн в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, сообщила компания BCS Global Markets. Это ровно на треть меньше, чем неделей ранее.

«Российские активы получили приток в размере $120 млн после $180 млн притока на предыдущей неделе»,— говорится в обзоре компании (цитата по «Прайму»). При этом отток из фондов акций, специализирующихся на российском рынке, за неделю составил около $10 млн.

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«В последнее время глобальные инвесторы игнорируют Россию. Отсутствие оттоков можно считать хорошей новостью, учитывая степень различных рисков (разговоры о начале тяжелого военного конфликта с Украиной, новые санкции от США и т. д.), однако готовность глобальных инвесторов терпеть эти риски может быстро закончиться»,— приводит «Интерфакс» слова главного стратега BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова.

Обстановка в Донбассе обострилась в марте. Киев заявляет об усилившемся военном присутствии России на границе с Украиной. Президент страны Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны — вступление Украины в НАТО. МИД РФ назвал действия Киева в регионе «все более провокационными и вызывающими». Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак видит в действиях Украины в Донбассе «имитацию военной угрозы».

О новом подходе российской стороны к переговорам по Донбассу — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и тайная комната».