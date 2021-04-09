В Ярославле осудят мужчину за создание в квартире нарколаборатории

В Ярославле осудят 35-летнего местного жителя, который изготавливал и сбывал психотропные вещества, сообщили в пресс-службе УМВД России по ярославской области. Мужчина обвиняется по с ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В пресс-службе пояснили, что мужчина организовал на съемной квартире, расположенной в Кировском районе Ярославля мини-лабораторию по изготовлению запрещенных веществ. В июле 2020 года при попытке сбыта психотропного вещества подозреваемый был задержан сотрудниками наркоконтроля. При обыске в съемной квартире был обнаружен амфетамин массой более 4 кг.

По данным пресс-службы, мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением по пяти эпизодам направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сабаева