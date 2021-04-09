Задержан глава Илишевского района

Сотрудники СКР по Башкирии задержали главу администрации Илишевского района Ильдара Мустафина, сообщает «Башинформ». Этому предшествовали обыски в администрации. Чиновнику готовятся предъявить обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ). Информацию о задержании "Ъ-Уфа" косвенно подтвердили в пресс-службе регионального СКР, не уточнив подробностей.

В приемной администрации Илишевского района "Ъ-Уфа" сообщили , что глава находится на выезде.

Ильдар Мустафин руководит администрацией Илишевского района с 2008 года.

Влада Шипилова