ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 5,8%

ВТБ с 9 апреля по 31 мая устанавливает ставку по ипотеке с господдержкой в размере 5,8%, по рефинансированию ипотеки — 7,8%, сообщила компания. Напомним, правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

«С 9 апреля ВТБ улучшает условия по ипотечным программам. В рамках программы с господдержкой ставка снижается на 0,3 п. п., до 5,8% годовых. Рефинансирование ипотеки других банков теперь доступно под 7,8%, ставка снижена на 0,4 п. п.»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВТБ.

С начала года ВТБ выдал по ипотечной программе с господдержкой кредитов на 65 млрд руб. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%, сообщила компания.

В конце марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что программу льготной ипотеки можно продлить, но максимум до конца 2021 года и только для некоторых регионов. Вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил, что программу не станут продлять в Москве и области. Напомним, первоначальный взнос для покупки жилья по льготной ипотеке должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах страны.

О взлете рынка ипотечного кредитования в России — в материале “Ъ” «Технология бумного дома».