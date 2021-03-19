19 марта, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

ЦБ разработал критерии для продления льготной ипотеки для некоторых регионов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что программу льготной ипотеки можно продлить максимум до конца 2021 года и только для некоторых регионов. Банк России направил свою позицию в правительство. Госпожа Набиуллина не исключила ужесточения мер по ипотеке в случае быстрого роста цен на недвижимость.

«Мы отправили свою позицию в правительство, надеемся ее обсудить. Мы предложили критерии, их можно обсуждать, так же как и набор регионов… Мы считаем, что если программу и сохранять, то не дальше, чем до конца этого года. Если сохранять до конца года, то в ограниченном числе регионов»,— сказала госпожа Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

ЦБ считает, что программу можно продлить для тех регионов, где льготная ипотека не привела к снижению доступности жилья, «разгону цен и формированию предпосылок ипотечного пузыря».

Госпожа Набиуллина сообщила, что в 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%. «Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию»,— добавила она. По словам главы ЦБ, в случае дальнейшего ускорения цен на недвижимость Банк России может рассмотреть «вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам».

ЦБ, Минстрой и Минфин должны подготовить предложения по будущей реализации программы льготной ипотеки до 15 апреля. Минстрой настаивает на продлении программы после 1 июля.

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% была введена в 2020 году как мера поддержки из-за пандемии COVID-19. Первоначально планировалось завершить ее 1 ноября 2020 года, однако позднее срок ее действия был продлен до 1 июля 2021-го. По итогам февраля средний показатель полной стоимости ипотечного кредита (ПСК) опустился до нового минимума — 8,6% годовых.

О снижении ПСК — в материале “Ъ” «Напольная стоимость кредита».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя