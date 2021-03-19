ЦБ разработал критерии для продления льготной ипотеки для некоторых регионов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что программу льготной ипотеки можно продлить максимум до конца 2021 года и только для некоторых регионов. Банк России направил свою позицию в правительство. Госпожа Набиуллина не исключила ужесточения мер по ипотеке в случае быстрого роста цен на недвижимость.

«Мы отправили свою позицию в правительство, надеемся ее обсудить. Мы предложили критерии, их можно обсуждать, так же как и набор регионов… Мы считаем, что если программу и сохранять, то не дальше, чем до конца этого года. Если сохранять до конца года, то в ограниченном числе регионов»,— сказала госпожа Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

ЦБ считает, что программу можно продлить для тех регионов, где льготная ипотека не привела к снижению доступности жилья, «разгону цен и формированию предпосылок ипотечного пузыря».

Госпожа Набиуллина сообщила, что в 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%. «Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию»,— добавила она. По словам главы ЦБ, в случае дальнейшего ускорения цен на недвижимость Банк России может рассмотреть «вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам».

ЦБ, Минстрой и Минфин должны подготовить предложения по будущей реализации программы льготной ипотеки до 15 апреля. Минстрой настаивает на продлении программы после 1 июля.

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% была введена в 2020 году как мера поддержки из-за пандемии COVID-19. Первоначально планировалось завершить ее 1 ноября 2020 года, однако позднее срок ее действия был продлен до 1 июля 2021-го. По итогам февраля средний показатель полной стоимости ипотечного кредита (ПСК) опустился до нового минимума — 8,6% годовых.

О снижении ПСК — в материале “Ъ” «Напольная стоимость кредита».