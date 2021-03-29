Хуснуллин не исключил, что льготную ипотеку могут не продлить в Москве

Вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил, что после 1 июля льготная ипотека под 6,5% может быть не продлена в Москве и Московской области. Пока, по его словам, решение не принималось. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу можно продлить максимум до конца 2021 года и только для некоторых регионов. Минстрой выступает за продление льготной ипотеки во всех регионах.

«Сейчас мы смотрим, как это можно снивелировать. И, действительно, возможно, мы примем (решение.— “Ъ”) по ряду регионов не продлевать дальше ипотеку, например в Москве, Московской области»,— сказал господин Хуснуллин в эфире программы «Познер» на «Первом канале» (цитата по «РИА Новости»).

«Такое теоретически возможно, но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну, пока рано. Давайте дождемся 1 июля»,— сообщил вице-премьер. «Я думаю, что мы найдем компромиссное решение, которое позволит все-таки не останавливать процесс развития, потому что сегодня ставки Центробанка поднялись, а если мы еще и лишим поддержки, то как же люди квартиры будут покупать?» — задался вопросом Марат Хуснуллин. Он отметил, что находится в постоянном диалоге с госпожой Набиуллиной.

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% была введена в 2020 году как мера поддержки из-за пандемии COVID-19. Первоначально планировалось завершить ее 1 ноября 2020 года, однако позднее срок ее действия был продлен до 1 июля 2021-го.

Подробнее о ситуации с ипотекой читайте в публикации “Ъ” «Ставки по ипотеке пустятся вплавь».