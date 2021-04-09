Омский облсуд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Здание Омского областного суда «заминировали» сегодня утром. Информация бомбе пришла на электронную почту, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе суда.

«После получения сообщения все сотрудники были эвакуированы, здание оцеплено. После проверки ничего не было обнаружено»,— рассказал собеседник. Также он уточнил, что на данный момент суд работает в штатном режиме.

Накануне сообщения о минировании массово поступили на электронные почты госструктур Новосибирска. Полицейские проверяли информацию о минировании судов, школ, среднеобразовательных и дошкольных учреждений, а также аэропорта. Неделей ранее сообщении о минировании дважды получали в администрации Омска.

Даниил Тарабукин