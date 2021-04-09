СБиДХ Ижевска получила документы на водопользование прудом после иска прокурора

Служба благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Ижевска получила документы на водопользование Ижевским водохранилищем по иску прокурора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Ранее прокуратура выявила, что СБиДХ проводит сверхнормативный сбор неочищенных сточных вод в Ижевское водохранилище без документов на водопользование. В связи с этим в суд был направлен иск с требованием устранить нарушения закона. В результате СБиДХ разработала проектную документацию, необходимую для оформления документов на водопользование, а также ввело в эксплуатацию комплекс очистных сооружений по механической очистке сточных вод.

«В соответствии с документами на водопользование учреждение обязано не допускать сверхнормативный сброс в водный объект, проводить мероприятия по охране водного объекта от загрязнения и засорения»,— говорится в сообщении прокуратуры.