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Фото пресс-службы ХК "Локомотив"

Ярославский «Локо» в финале Кубка Харламова

Ярославский молодежный хоккейный клуб «Локо» одержав 8 апреля в Казани третью победу в серии матчей с казанским «Ирбисом» вышел в финал Кубка Гагарина. Общий счет серии 3 - 1 в пользу ярославцев.

Матч 8 апреля закончился со счетом 7:6 в пользу «Локо». Игра получилась напряженной и драматичной. По ходу встречи ярославские хоккеисты выигрывали 2:0, затем уступали 2:5. В основное время «Локо» сумел сравнять счет, а победная шайба была заброшена в овертайме.

В финале Кубка Харламова «Локо» будет играть с командой «Динамо» из Москвы. Первые два матча состоятся 15 и 16 апреля в Москве, затем команды переедут в Ярославль, где встречи назначены на 19 и 20 апреля.

Антон Антонов


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