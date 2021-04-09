В Ярославле серийные грабители похитили автомобильные фары на 300 тысяч рублей

В Ярославле задержали двух местных жителей, похитивших автомобильные фары на сумму 300 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По данным пресс-службы, в отделение полиции поступило заявление о краже комплекта задних фонарей с автомобиля, припаркованного на улице Корабельной во Фрунзенском районе Ярославля. В ходе оперативных мероприятий, сотрудниками следственного комитета были задержаны 38-летний и 33-летний мужчины, неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за преступления против собственности. Оба мужчины находились в розыске.

«Установлена их причастность к совершению еще семи подобных преступлений. Во всех случаях подозреваемые совершали кражи автомобильных фар и задних фонарей преимущественно с дорогостоящих иномарок»,— пояснили в пресс-службе, добавив, что общей ущерб составил около 300 тыс. руб.

Дарья Сабаева