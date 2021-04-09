Экс-директор «Мотовилихи» трудоустроился в структурах «Росатома»

Бывший управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин стал генеральным директором АО «Русвэллгруп». По данным СПАРК-Интерфакс, эту должность он занимает с конца прошлого года.

АО «Русвэллгруп» зарегистрировано в 2018 году. Компания занимается предоставлением услуг в области нефтедобычи и природного газа. Уставный капитал общества — 400 млн руб. Акционером «Русвэллгруп» является дочерняя компания Росатома АО «ТВЭЛ».

Напомним, господин Анохин возглавлял ПАО «Мотовилихинские заводы в марте 2017 года, сменив на должности руководителя Ивана Костина. До этого он возглавлял дочерню компанию ГК «Ростех», ООО «Молот-Оружие». В начале февраля 2020 году ГК «Ростех» предложило конкурсному управляющему ПАО сменить управляющего директора. В марте того же года господин Анохин покинул указанную должность.