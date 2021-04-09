Минобороны опубликовало документы о действиях нацистов в концлагерях

Минобороны России опубликовало архивные материалы, свидетельствующие о массовом уничтожении фашистами населения оккупированных территорий СССР и стран Восточной Европы. Публикация документов приурочена к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля), в 1945 году в этот день произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд.

«Документы фашистских оккупационных властей, опубликованные в разделе, подтверждают, что человеко-ненавистническое отношение к народам на оккупированных территориях являлось частью политики немецкого фашистского государства»,— сообщается на сайте Минобороны России.

В числе опубликованных документов — рассказы военных врачей Красной Армии об условиях содержания в концлагере Демянска, расследование военной прокуратуры 65-й армии о немцах в лагерях в районе станции Треблинка (Польша), акт местных жителей «О зверствах немецко-фашистских мерзавцев в районном центре Домачево Брестской области», номера фронтовых и армейских газет.