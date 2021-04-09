Черногория продлила безвизовый въезд для россиян

Правительство Черногории продлило период безвизового въезда для граждан России до 31 октября 2021 года, сообщил МИД РФ. В указанный период для въезда в Черногорию на срок до 90 дней россиянам достаточно наличия действующего загранпаспорта.

«Правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении граждан РФ от получения виз. Согласно документу, граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы»,— сообщается на сайте МИД России.

Министерство уточнило, что это решение не отменяет необходимость получения соответствующих виз россиянами, которые едут в Черногорию работать или учиться. МИД России также отметил, что из-за пандемии порядок въезда в страну может измениться.

Россиянам для въезда в Черногорию нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус, документ о вакцинации против COVID-19 или справку о наличии антител. Власти Черногории планируют открыть туристический сезон до июня.