Инвестиционные ожидания не бьются с реальностью

Центр конъюнктурных исследований ВШЭ опубликовал результаты исследования инвестактивности промпредприятий в 2020-м и планы на 2021 год, по данным опросов директоров 23 тыс. компаний Росстатом и пилотного обследования более тысячи инвестактивных организаций из 30 субъектов РФ, проведенного осенью 2020 года. В прошлом году измеряемый аналитиками индекс инвестактивности снизился, а инвестбарьеров — вырос, индекс же инвестиционного потенциала заметно вырос, демонстрируя склонность компаний увеличивать капвложения в 2021 году (более трети респондентов ждали их роста, и лишь 10% — снижения). Инвестцели на 2021 год связаны с обновлением основных фондов и повышением эффективности производства. Приоритеты — машины и оборудование (76% респондентов) и ИКТ (61%). Среди основных причин — физический износ. Средний возраст машин и оборудования в промышленности в 2020 году по-прежнему составлял более десяти лет.

Отдельно интересны заметные расхождения в намерениях компаний и фактическом вводе импортного оборудования. Так, в 2020 году (как и в кризисном 2016-м) намерения (37% компаний) и факт (38%) практически совпали в отношении нового оборудования, но в части бывшего в употреблении факт устойчиво превышает намерения, несмотря на кризисы. Традиционно меньшее число компаний говорит о намерении купить иностранное оборудование, чем это происходит по факту: например, в 2019 году намеревались это сделать 34%, а сделали 42%, особенно это расхождение сильно в обработке. В планах на 2021 год и у обработки, и у добычи — снова купить меньше нового инвестимпорта, за пять лет все меньшая доля респондентов (треть в 2020 году) заявляет о зависимости от него, но доля затруднившихся дать свою оценку колеблется (см. график).

В январе 2021 года на фоне стагнации предложения отечественных инвесттоваров, отмечают в ЦМАКП, инвестактивность стабилизировалась, а импорт машин и оборудования, по данным ФТС, в январе—феврале рос двухзначными темпами. «Инвестоптимизм до сих пор не пришел на смену инвестпессимизму. Баланс инвестпланов уже 12 месяцев остается отрицательным, но в первом квартале 2021 года приблизился к нулю»,— заключают в мартовском конъюнктурном исследовании промышленности Института Гайдара.

Алексей Шаповалов