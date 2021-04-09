«Инстеп» разгоняется на тракторном

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, воронежское ООО «Инстеп» четырехкратно увеличило планы по застройке территории бывшего Курского тракторного завода (КЗТЗ), выкупив дополнительные участки. Компания намерена возвести на 35 га 600 тыс. кв. м жилья. Стоимость всех работ оценивается в 24 млрд руб. Для запуска проекта компании предстоит поучаствовать строительстве сетей водоснабжения при общегородском дефиците воды.

«Инстеп» выкупил вторую площадку КЗТЗ у Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ), сообщили “Ъ-Черноземье” в строительной компании. Таким образом, вместе с приобретенными ранее 8,5 га общая площадь участков, запланированных под застройку на улице Энгельса, превысила 35 га. Эта территория станет самой крупной для воронежской компании в Курске, а также одним из крупнейших проектов комплексной застройки в облцентре. Сумму сделки в «Инстепе» не раскрывают. По словам главы компании Анатолия Шмыгалева, она была проведена «на рыночных условиях». По данным публичной кадастровой карты, площадь одного из участков бывшего КЗТЗ — 22,5 га, а его кадастровая стоимость — 987 млн руб.

В планах компании возвести на бывшей промплощадке (находится в центральной части Курска) 650 тыс. кв. м жилья. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд руб. Ежегодные объемы строительства могут составить более 50 тыс. кв. м. Концепция застройки предполагает дома переменной этажности — от 10 до 18, с закрытыми пешеходными дворами без машин и с улучшенным благоустройством. Входы в подъезды будут с уровня земли. По красной линии предполагается разместить коммерческие помещения. Расположение участка позволяет строить жилье класса «комфорт плюс», пояснили в компании. Там отметили, что темпы продаж будут зависеть во многом от продления программы субсидированной ипотеки.

Проект, очевидно, поддерживает администрация Курской области. Она уже направила заявку для получения инфраструктурных облигаций «Дом.РФ», в которой указаны планы ООО «Инстеп». Для возведения инженерной инфраструктуры необходимы 545 млн руб. Социальная инфраструктура микрорайона оценивается в 3,4 млрд руб.

На данный момент «Инстеп» завершает проектирование первой очереди строительства, рассказал Анатолий Шмыгалев. «Мы надеемся, что сможем оперативно согласовать всю разрешительную документацию, чтобы выйти на площадку уже летом этого года, и, соответственно, сдать первые дома в конце следующего года», — пояснил девелопер.

Господин Шмыгалев отметил, что запуск проекта «сильно сдерживается общегородским дефицитом воды и реальным отсутствием возможности присоединения к сетям водоснабжения». Для решения проблемы «Инстеп», а также руководство города и области готовят инвестиционное соглашение о реализации масштабного инфраструктурного проекта по проектированию и строительству сетей водоснабжения будущей застройки. Его заключение планируется в ближайшее время. Объем вложений компании оценивается в сумму около 100 млн руб.

Девелопера на площадку бывшего КЗТЗ, остановившегося в 2008 году, местные власти искали почти десять лет, предлагали территорию «Ашану» и IKEA. В 2014-м площадку под строительство ТРЦ выкупила вологодская компания «Макси девелопмент», но уже через год она отказалась от стройки и выставила участок на продажу. В 2016 году на территории КЗТЗ открылся гипермаркет «Лента», а осенью 2017 года — Leroy Merlin. В 2019 году стало известно, что «Инстеп» приобрел первый участок бывшего КЗТЗ у «Макси-Девелопмента» и собирается возвести на нем жилкомплекс за 4–5 млрд руб. Компания рассчитывала построить в течение шести-семи лет до 150 тыс. кв. м жилья на 8,47 га.

С учетом возрастающих объемов строительства жилья в Курске «Инстеп» в 2018 году, напомним, приобрел активы бывшего Курского завода силикатного кирпича для реконструкции под производство ЖБИ. Мощности этой площадки — до 50 тыс. кв. м в год с возможностью наращивания в дальнейшем. «Объем инвестиций в организацию и расширение производства сборного железобетона в Курске превысит 150 млн руб., на предприятии уже создано 100 рабочих мест», — прокомментировали в компании.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Курска Ирина Аникеева подтвердила “Ъ-Черноземье”, что «Инстеп» консолидировал всю площадку бывшего КЗТЗ, а разрешенное использование территории переведено под застройку многоквартирными домами (до 18 этажей). «Девелоперу предстоит разработать проект планировки территории, — рассказала госпожа Аникеева. — Эту процедуру застройщик планирует инициировать в текущем году». Пока «Инстеп» не начинал освоения площадки.

Глава курского агентства недвижимости «Эпсилон» Сергей Пьянов назвал площадку КЗТЗ очень перспективной. «Нового жилья в районе планируемой застройке практически нет, — заметил эксперт. — „Инстеп“ может рассчитывать на спрос на новостройки. Спрос на квартиры в доме на улице Конорева, который также возвел „Инстеп“, продемонстрировал хорошие перспективы продаж». Кроме того, проблемы с вводом домов в микрорайоне Северный (возводит КПД имени Дериглазова) привели к дефициту новостроек в облцентре, отметил господин Пьянов.

Ирина Лобанова