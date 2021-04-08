Пермская анимационная студия завершила съемки мультсериала «Капризка»

Продюсерский центр «Капризка» завершил работу над одноименным анимационным сериалом. Как сообщает пермская кинокомиссия, мультсериал можно будет увидеть в ближайшее время. «Капризка» состоит из 12 серий. Сериал выполнен в смешанной технике 2D-перекладки и классической пластилиновая перелепки.

Напомним, продюсерский центр «Капризка» создан в 2019 году. Тогда же началось производство мультсериала по произведению Владимира Воробьева. В настоящий момент студия работает не только над собственными проектами, но и по заказу студии «Союзмультфильм», а также делает коммерческие сериалы по заказу пермских предприятий.

Основным владельцем продюсерского центра (90% в уставном капитале) является бывший гендиректор АО «ЭР-Телеком Холдинг», председатель совета директоров IT-компании Андрей Семериков. Еще 10% принадлежат гендиректору «Пермской синематеки» Павлу Печенкину.