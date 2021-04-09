«Зениту» дают второй восход

«Метрострой» намерен завершить гарантийные работы на станции метро «Зенит» (бывшая «Новокрестовская») к чемпионату Европы по футболу, четыре матча которого пройдут на стадионе «Газпром Арена» в июне и июле 2021 года. Уже год станция остается закрытой для пассажиров, поезда двигаются без остановки. Основные замечания по ремонту, рассчитывают в Смольном, будут устранены до конца мая, а работы по благоустройству территорий продлятся до ноября. Новый участок «зеленой» линии метро был сдан еще в мае 2018 года, с того момента накопился ряд замечаний, в том числе из-за протечек, отхода плитки и других дефектов на станциях.

Вчера глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Андрей Левакин провел выездное совещание в вестибюле станции метрополитена «Зенит», обсудив сокращение отставания гарантийных работ, сообщило ведомство. Задержка графика связана со сложным финансовым положением ОАО «Метрострой», генподрядчика строительства подземки, в отношении которого в феврале 2020 года введена процедура наблюдения. Очередное заседание суда, где будет рассматриваться вопрос о банкротстве компании, состоится 15 июня.

«На объекте осталось устранить замечания и отладить работу систем громкоговорящего оповещения и тоннельной связи, электрооборудования на отдельных участках, завершить работы по настройке инженерных систем и различных специализированных автоматических систем управления»,— говорится в сообщении КРТИ.

В ведомстве подчеркивают, что основные работы планируется завершить до конца мая 2021 года — к началу проведения чемпионата Европы по футболу, который был перенесен с 2020 года. В комитете “Ъ” пояснили, что к другим работам относится благоустройство вокруг станции, которое по графику должно завершиться в ноябре 2021 года. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что режим работы станции в дальнейшем будет определен ГУП «Петербургский метрополитен», так как она «малопосещаемая».

В «Метрострое» заявили, что все, что необходимо выполнить для пуска станции, будет выполнено в мае, подчеркнув, что работы по гарантии выполняются за счет средств компании. «Гарантия действует пять лет, она продлится еще два года. Впоследствии при необходимости компания продолжит выполнять свои гарантийные обязательства»,— сообщил представитель «Метростроя».

О том, что благоустройством станции также готовы заняться структуры «Газпрома», “Ъ” сообщал ранее (см. “Ъ” от 11.07.2020). Летом топонимическая комиссия Петербурга одобрила переименование станции «Новокрестовская» в «Зенит». Инициатором смены названия был ФК «Зенит», спонсорами которого являются структуры «Газпрома». Клуб компенсировал метрополитену затраты, связанные непосредственно с переименованием станции, отметили там. «Дизайн самой станции по решению города пока останется без изменений»,— добавили в «Газпроме». В КРТИ ситуацию с дополнительными работами оперативно не прокомментировали.

Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. На стадионе «Газпром Арена» состоятся поединки Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а 2 июля запланировано проведение четвертьфинального матча. На соревнования будет допущено 50% зрителей от вместимости стадиона.

Участок Невско-Василеостровской линии метро от станции «Приморская» до станции «Беговая», включая станцию «Зенит», сооружался в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Обе станции открылись для пассажиров 26 мая того года. Позже они закрывались для проведения срочных ремонтных работ: пассажиры сообщали о протечках в вестибюлях. Стоимость контракта с «Метростроем», заключенного в 2015 году, составила 31,6 млрд рублей.

Яна Войцеховская