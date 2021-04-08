Суд поставил Охтинский мыс на паузу

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга запретил КГИОП СПб выдавать заключения о соответствии режиму использования земель на Охтинском мысе до рассмотрения вопроса о создании там историко-археологического музея-заповедника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Решение вынесено в рамках административного иска, в котором Анна Капитонова, Надежда Тихонова, Владимир Чернышов, Павел Шапчиц и Борис Вишневский обвиняют комитет по охране памятников в бездействии в части непринятия решения об охране объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона». Позиция ответчика состоит в том, что на спорной территории объекты, обладающий признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.

Принимая решение по иску, суд сослался на поручение президента РФ рассмотреть возможность создания на Охтинском мысе историко-археологического музея-заповедника. Глава государства до 1 мая ждет предложений по этому вопросу от министерства культуры, правительства Петербурга и ПАО «Газпром», чья дочка — «Газпром нефть» — является собственником участка.

В настоящее время рассматриваются два пути развития территории Охтинского мыса. По первому сценарию владелец земли создаст там общественно-деловой центр с парком. По второму сценарию на мысе может появится музей. До решения этого вопроса никаких строительных работ на территории вестись не будет.

Яна Кузьмина