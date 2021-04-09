Отпрессовали трамвайную кассу

В Нижнем Новгороде начался судебный процесс по делу бывшего директора муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Максима Дранишникова и коммерсанта Андрея Абрамова, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, они вывели из кассы «Нижегородэлектротранса» 32 млн руб. по фиктивным договорам подряда, незаконно списав вагоноремонтный пресс. Уволившемуся в 2018 году экс-директору МП инкриминировали еще и злоупотребление полномочиями, выразившееся в номинальной организации архива предприятия за 4 млн руб. Он признал вину только по этому эпизоду, а обвинение в мошенничестве считает неправильным. Подрядчик Андрей Абрамов заявил о своей непричастности к преступлению.



В Нижегородском райсуде зачитали обвинительное заключение бывшему директору МП «Нижегородэлектротранс» Максиму Дранишникову и владельцу ООО «Сервисно-ремонтная компания» Андрею Абрамову. Обоим предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ в совершении особо крупного мошенничества, а Максиму Дранишникову вменили еще и злоупотребление полномочиями. Он возглавил «Нижегородэлектротранс» в 2013 году и уволился в феврале 2019 года после того, как мэром Нижнего Новгорода стал Владимир Панов, раскритиковавший финансовое состояние трамвайно-троллейбусного предприятия. Максима Дранишникова арестовали в апреле 2019 года, а в феврале 2020-го перевели под домашний арест. Сейчас бывший управленец находится под подпиской о невыезде — так же, как и Андрей Абрамов, его предполагаемый подельник.

Как следует из обвинительного заключения, для реализации преступного плана Максим Дранишников использовал гидравлический пресс 1959 года выпуска, находящийся в трамвайном депо №1 на улице Генерала Ивлиева. При помощи этого оборудования механики ремонтировали колесные пары трамваев, курсирующих в семи районах города за исключением Автозаводского. Старый советский пресс периодически ломался, и в депо его латали своими силами. Максим Дранишников заказал у дружественного ООО «Сервисно-ремонтная компания» Андрея Абрамова технологическое обследование пресса за полмиллиона рублей, и подрядчик выдал предприятию заключение о его непригодности в силу износа и отсутствия запчастей.

На основании этого заключения в обход специальной комиссии «Нижегородэлектротранса» Максим Дранишников подал заявление в городскую администрацию на списание оборудования. Руководившая в 2014 году комитетом по управлению городским имуществом Валентина Никулина разрешила списать агрегат. После этого, как полагает следствие, гендиректор поручил главному бухгалтеру составить соответствующий акт, подкрепив его фиктивным договором о сдаче двенадцатитонного пресса в металлолом за 47 тыс. руб. Однако в реальности массивную машину с территории вагоноремонтного депо никто не демонтировал и в металлолом не сдавал. Рабочие «Нижегородэлектротранса» продолжали ремонтировать колесные пары трамваев на списанном по документам прессе. При этом договор на ремонт колес без конкурсных процедур был заключен с компанией Андрея Абрамова, она же получала оплату за работу, которую предприятие делало своими силами. Отчеты об исполнении ремонтной программы, по данным гособвинения, гендиректор «Нижегородэлектротранса» направлял на подпись зависящим от него подчиненным, а затем отправлял в администрацию города. Обвинение полагает, что таким образом за четыре с половиной года подельники вывели из предприятия 32,2 млн руб.

По второму эпизоду обвинения Максиму Дранишникову предъявили фиктивную работу с архивом муниципального перевозчика. Скопившийся за многие годы солидный массив документов «Нижегородэлектротранса» хранился в неприспособленных помещениях, и руководитель предприятия весной 2015 года решил привести его в порядок. Эту задачу он поручил ООО «Волга инвест». Подрядчик специализировался на других видах деятельности, но по договору систематизировал и каталогизировал архив. Стоимость контракта составила 4,9 млн руб. Однако обвинение считает договор подряда фиктивным и намерено доказать, что архив также был самостоятельно упорядочен самими работниками предприятия.

Обвиняемый Максим Дранишников сбивчиво признал вину по эпизоду с архивом, но отказался считать себя виновным в крупном мошенничестве. По его словам, следствие неправильно квалифицировало эпизод с прессом и подрядом ООО «Сервисно-ремонтная компания», который также следует считать злоупотреблением полномочиями, а не хищением. Андрей Абрамов категорически не признал вины в мошенничестве, от комментариев оба обвиняемых и их адвокаты отказались. Судебное следствие продолжится 28 апреля, на допрос вызваны представители «Нижегородэлектротранса» как потерпевшей стороны.

Роман Рыскаль