В Санкт-Петербурге начал работу Центр управления регионами Северо-Запада

На петербургской площадке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе открылся Центр управления регионами. Он будет аккумулировать информацию от региональных ЦУРов Северо-Запада страны.

Об этом сообщила пресс-служба представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана. В задачи нового центра входит аналитика и мониторинг данных по субъектами СЗФО, консультативная помощь ЦУРам округа, а также обучение органов региональных властей применению интернета в их работе.

«ЦУР даст возможность на окружном уровне в ежедневном режиме видеть топ основных проблем регионов и действия органов власти по их решению. Там, где решение проблем затягивается, мы сможем понять, какая помощь нужна региону», — заявил Александр Гуцан.

Центры управления регионом были созданы в 83 субъектах в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина. ЦУР Санкт-Петербурга начал свою работу 25 ноября 2020 года.