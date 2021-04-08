Минфин: налоговая нагрузка на россиян одна из самых низких в мире

Министерство финансов России назвало налоговую нагрузки россиян одной из самых низких в мире. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, более трети опрошенных россиян (36%) считают налоговую нагрузку на население чрезмерной.

«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы… Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан»,— говорится в сообщении ведомства.

Минфин напомнил, что ставки НДФЛ в России составляют 13% и 15%, тогда как как в других странах этот показатель достигает 35%. «Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн руб. в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%»,— уточнило Министерство.

По данным ВЦИОМ, налоги в России считают низкими только 1% опрошенных. При этом каждый второй респондент оценил собственное налоговое бремя как достаточное (52%). Наибольшая доля считающих свои налоги чрезмерными зафиксирована в возрастной группе 25–34 года (49%), наименьшая — в группе старше 60 лет (25%).

Опрос проводился 2 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

В марте 2021 года правительство одобрило упрощение получения части налоговых вычетов. Одобренные поправки были направлены на рассмотрение Госдумы.

Как строили систему налогообложения в России — в материале “Ъ” «"Решительно отказаться от взимания денежных налогов"».