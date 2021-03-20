Правительство одобрило упрощение получения части налоговых вычетов

Российское правительство одобрило проект поправок, направленных на упрощение процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц. Они направлены в Госдуму в установленном порядке.
Законопроектом предлагается упростить порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов:
- имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам);
- инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Проектом поправок, в частности, предусматривается:
- уточнить момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета;
- определить порядок представления налогоплательщиком документов, подтверждающих произведенные им расходы, для получения имущественного налогового вычета;
- уточнить срок начала начисления процентов, выплачиваемых налогоплательщику при нарушении сроков возврата суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц в связи с предоставлением налогового вычета в упрощенном порядке;
- уточнить сроки вступления законопроекта в силу.
Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что россиянам упростят получение налогового вычета. В частности, на сайте ФНС можно будет видеть покупки, оплаченные банковскими картами, и там же получить на них налоговый вычет, если он положен.
Подробнее о поступлении налогов в бюджет читайте в публикации “Ъ” «Вычет на пандемию».