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Правительство одобрило упрощение получения части налоговых вычетов

Российское правительство одобрило проект поправок, направленных на упрощение процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц. Они направлены в Госдуму в установленном порядке.

Законопроектом предлагается упростить порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов:

  • имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам);
  • инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Проектом поправок, в частности, предусматривается:

  • уточнить момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета;
  • определить порядок представления налогоплательщиком документов, подтверждающих произведенные им расходы, для получения имущественного налогового вычета;
  • уточнить срок начала начисления процентов, выплачиваемых налогоплательщику при нарушении сроков возврата суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц в связи с предоставлением налогового вычета в упрощенном порядке;
  • уточнить сроки вступления законопроекта в силу.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что россиянам упростят получение налогового вычета. В частности, на сайте ФНС можно будет видеть покупки, оплаченные банковскими картами, и там же получить на них налоговый вычет, если он положен.

Подробнее о поступлении налогов в бюджет читайте в публикации “Ъ” «Вычет на пандемию».

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