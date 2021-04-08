Путин назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Врио главы региона назначен Алексей Русских. Указ опубликован на сайте Кремля. Несколько часов назад глава области Сергей Морозов подал в отставку.

«Я, со своей стороны, рассчитываю на то, что там и будет обновление кадров, безусловно, но самый, что называется, костяк, потенциал все-таки Вы сохраните и будете опираться именно на тех, кто знает ситуацию в регионе, знает изнутри, как следует, добивался за предыдущие годы хороших результатов в работе. Но в то же время, опираясь на кадровые обновления, будете решать те задачи, которые перед областью стоят»,— сказал президент на встрече с господином Русских, прошедшей в режиме видеоконференции (цитата по сайту Кремля).

Алексей Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. Был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов от КПРФ (2007–2018). С 2018 года — член Совета федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области. О том, что именно господин Русских может возглавить регион после отставки Сергея Морозова, сообщали источники “Ъ”. По их информации, его кандидатура рассматривалась на этот пост с прошлого года.

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Сергей Морозов объявил о решении уйти в отставку сегодня днем, 8 апреля. Он заявил, что планирует идти на выборы в Госдуму. В марте 2021 года господин Морозов, возглавлявший Ульяновскую область 16 лет, был включен экспертами компании «Минченко консалтинг» в список глав регионов, имеющих наибольшую вероятность досрочной отставки.

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О перестановках в регионе — в материале “Ъ” «С годами на выход».