«Звезде» добавят миллиардов

«Роснефтегаз» вложит в строительство дальневосточной верфи «Звезда» еще 143 млрд руб. Соответствующая директива правительства была выпущена в феврале, следует из опубликованной 8 апреля отчетности. В 2020 году Кабмин уже предписывал госхолдингу выкупить акции судостроительного завода на 100 млрд руб. Капитальные затраты на создание верфи для крупнотоннажного строительства в 2019 году оценивались в 200 млрд руб.

Государственный «Роснефтегаз» в рамках допэмиссии по закрытой подписке должен приобрести акции на сумму 143,2 млрд руб. в АО «Современные технологии судостроения» (СТС, 82,35% у «Роснефтегаза», 13,1% принадлежит подконтрольному «Роснефти» Всероссийскому банку развития регионов, еще 4,55% — у «ГПБ — Промышленные инвестиции»), которое владеет судостроительным комплексом «Звезда». О выходе соответствующей директивы правительства 15 февраля говорится в бухгалтерской отчетности «Роснефтегаза» за 2020 год. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

“Ъ” направил запрос в «Роснефть» с вопросом, на что именно пойдут средства от допэмиссии, выкупленные «Роснефтегазом».

В 2020 году правительство также выпускало директиву о приобретении «Роснефтегазом» допэмиссии акций СТС на сумму в 100 млрд руб. На конец 2020 года, согласно отчетности компании, были оплачены новые акции на 68,14 млрд руб.

По указу президента в 2012 году «Роснефтегаз», чей совет директоров возглавляет глава «Роснефти» Игорь Сечин, определен в числе стратегических инвесторов в проекты, связанные в основном с ТЭК. Государственный холдинг аккумулирует дивиденды на принадлежащие ему крупные пакеты акций «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО». Нераспределенная прибыль «Роснефтегаза» в 2020 году — 561 млрд руб.

Проект о создании дальневосточной верфи «Звезда» на Дальнем Востоке в Большом Камне обсуждается с 2009 года. В 2016 году в присутствии президента Владимира Путина было объявлено о запуске строительства нового комплекса. «Звезда» должна стать первой верфью в России, которая сможет строить суда большого дедвейта, в том числе нефтетанкеры и газовозы, методом крупноблочной сборки.

Проект строительства верфи реализуется в несколько этапов, комплекс должен быть введен к концу 2024 года.

В 2019 году вице-премьер Юрий Борисов оценивал создание верфи «Звезда» в 202 млрд руб., аналогичную цифру в 2018 году называл сам господин Сечин. В начале 2017 года стоимость проекта оценивалась в 145,5 млрд руб. Кроме того, в Приморье для верфи будет построен металлургический завод мощностью 1,5 млн тонн стальной и трубной продукции стоимостью в $2,2 млрд (см. “Ъ” от 26 ноября 2020 года).

«Звезда» пользуется беспрецедентными по меркам российского судостроения мерами господдержки. Например, правительство планировало субсидировать две трети ставки по кредитам, взятым консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка на строительство верфи. Кроме того, государство субсидирует строительство крупнотоннажных ледовых газовозов и продуктовозов для проектов НОВАТЭКа на «Звезде». Фактически субсидия — 31,6 млрд руб. в 2021–2023 годах — должна компенсировать разницу в строительстве судов на российской верфи по сравнению с Южной Кореей.

Анастасия Веденеева