Петербургские бездомные получили учет

В Санкт-Петербурге правозащитникам впервые удалось поставить на учет людей без определенного места жительства, не имевших ранее регистрации в городе. Это позволит бездомным получать доплаты к пенсии по инвалидности, претендовать на льготный проезд и получение социального жилья. Все это было недоступно для некоторых из них, пока такой установленный городскими властями порядок не признал неправовым Уставный суд. В комитете по социальной политике Смольного “Ъ” рассказали, что некоторые нормативные акты, возможно, потребуют корректировки, но правоприменительная практика изменится уже сейчас.

Санкт-Петербургский Центр учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства впервые поставил на учет людей, не имевших ранее регистрации в городе. Такая процедура нужна для того, чтобы город официально признал людей без определенного места жительства таковыми. На учет поставили троих: у женщины никогда не было постоянной регистрации в России, у одного мужчины последняя регистрация была на территории Ленинградской области, а другой имел временную регистрацию по месту пребывания.

Раньше этим людям нельзя было встать на учет, поскольку в Санкт-Петербурге действовали пункты 1, 3.2 и 5 положения «Об учете граждан РФ без определенного места жительства». Согласно этим нормам, бездомные могли получить социальную помощь только в том случае, если местом их последней регистрации был Санкт-Петербург или Ленинград.

Десять дней назад Уставный суд по запросу депутатов городского заксобрания Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Александра Рассудова, Максима Резника и Надежды Тихоновой признал эти нормы не соответствующими уставу города указав, что наличие таких ограничений не следует из Социального кодекса Петербурга.

Для постановки на учет бездомный должен предъявить только паспорт без отметки о наличии постоянной регистрации в данный момент.

Как рассказал “Ъ” юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков, сотрудников Центра учета смутило отсутствие у троих граждан последней регистрации в Санкт-Петербурге, однако препятствием для постановки на учет это не стало: «Программа единого электронного реестра не предусматривала такой возможности.

Теперь в документе у одной из зарегистрированных в графе "место последней регистрации в Санкт-Петербурге" указана республика Таджикистан».

Вставшие на учет бездомные смогут претендовать на льготный проездной, прибавку к пенсии по инвалидности, бесплатную юридическую помощь и некоторые лекарства. Также у них появится возможность встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. По оценкам Виталия Исакова, изменение положения «Об учете граждан РФ без определенного места жительства» может помочь тысячам бездомных.

В комитете по социальной политике Смольного “Ъ” сообщили, что нормативные акты, непосредственно основанные на признанных не соответствующими Уставу Санкт-Петербурга положениях, претерпят изменения. «Необходимости в каких-либо дополнительных указаниях по данному вопросу не имеется, поскольку все органы государственной власти и государственные учреждения уже осведомлены о провозглашенном постановлении Уставного суда»,— заявили в комитете, добавив, что правоприменительная практика изменится в ближайшее время.

Напомним, что это было последнее решение Уставного суда, которое он вынес до своей ликвидации — она намечена на лето этого года.

Марина Царева, Санкт-Петербург