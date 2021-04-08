Петербургские бездомные получили учет

В Санкт-Петербурге правозащитникам впервые удалось поставить на учет людей без определенного места жительства, не имевших ранее регистрации в городе. Это позволит бездомным получать доплаты к пенсии по инвалидности, претендовать на льготный проезд и получение социального жилья. Все это было недоступно для некоторых из них, пока такой установленный городскими властями порядок не признал неправовым Уставный суд. В комитете по социальной политике Смольного “Ъ” рассказали, что некоторые нормативные акты, возможно, потребуют корректировки, но правоприменительная практика изменится уже сейчас.
Санкт-Петербургский Центр учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства впервые поставил на учет людей, не имевших ранее регистрации в городе. Такая процедура нужна для того, чтобы город официально признал людей без определенного места жительства таковыми. На учет поставили троих: у женщины никогда не было постоянной регистрации в России, у одного мужчины последняя регистрация была на территории Ленинградской области, а другой имел временную регистрацию по месту пребывания.
Раньше этим людям нельзя было встать на учет, поскольку в Санкт-Петербурге действовали пункты 1, 3.2 и 5 положения «Об учете граждан РФ без определенного места жительства». Согласно этим нормам, бездомные могли получить социальную помощь только в том случае, если местом их последней регистрации был Санкт-Петербург или Ленинград.
Десять дней назад Уставный суд по запросу депутатов городского заксобрания Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Александра Рассудова, Максима Резника и Надежды Тихоновой признал эти нормы не соответствующими уставу города указав, что наличие таких ограничений не следует из Социального кодекса Петербурга.
Как рассказал “Ъ” юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков, сотрудников Центра учета смутило отсутствие у троих граждан последней регистрации в Санкт-Петербурге, однако препятствием для постановки на учет это не стало: «Программа единого электронного реестра не предусматривала такой возможности.
Вставшие на учет бездомные смогут претендовать на льготный проездной, прибавку к пенсии по инвалидности, бесплатную юридическую помощь и некоторые лекарства. Также у них появится возможность встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. По оценкам Виталия Исакова, изменение положения «Об учете граждан РФ без определенного места жительства» может помочь тысячам бездомных.
В комитете по социальной политике Смольного “Ъ” сообщили, что нормативные акты, непосредственно основанные на признанных не соответствующими Уставу Санкт-Петербурга положениях, претерпят изменения. «Необходимости в каких-либо дополнительных указаниях по данному вопросу не имеется, поскольку все органы государственной власти и государственные учреждения уже осведомлены о провозглашенном постановлении Уставного суда»,— заявили в комитете, добавив, что правоприменительная практика изменится в ближайшее время.
Напомним, что это было последнее решение Уставного суда, которое он вынес до своей ликвидации — она намечена на лето этого года.