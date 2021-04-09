Застройщика не избавили от комплекса

ООО «Телекоминвест» отстаивает в суде право на строительство у озера Кашкадан в Уфе жилого комплекса вместо недостроенного торгово-развлекательного центра. Арбитражный суд Башкирии признал незаконными представление прокурора Уфы Сергея Воронова и предупреждение республиканского УФАС о расторжении договора аренды с компанией. Надзорные органы усмотрели нарушение закона в действиях мэрии, передавшей участок кадастровой стоимостью 224,5 млн руб. без конкурса под жилую застройку, и намерены подать апелляционные жалобы. Юристы считают решение суда спорным.

Арбитражный суд Башкирии по иску уфимского ООО «Телекоминвест» признал незаконными представление прокурора Уфы Сергея Воронова и предупреждение регионального управления ФАС, направленные в декабре 2020 года на имя сити-менеджера Уфы Сергея Грекова. По требованию ведомств мэрия должна была расторгнуть незаконный договор аренды двух участков на берегу озера Кашкадан с компанией, которая планирует строить там жилой дом.

В 2015 году «Телекоминвест» без проведения торгов получил от городских властей в четырехлетнюю аренду 2,6 га для завершения строительства ТРК у озера Кашкадан. Объект незавершенного строительства принадлежит компании с 2014 года. На момент окончания срока аренды в конце 2019 года комплекс достроен не был. В феврале 2020 года мэрия по инициативе «Телекоминвеста» утвердила проект планировки и проект межевания территории площадью 4,7 га. На месте недостроенного ТРК компания запланировала 6–15 этажный многосекционный жилой дом на 1,5 тыс. жителей и подземный паркинг на 515 машиномест. В марте депутаты горсовета Уфы изменили территориальную зону участков с зоны общественно-деловой застройки на жилую. В июне город и «Телекоминвест» заключили договор о комплексном развитии территории. Из исходного участка были образованы и поставлены на кадастровый учет два новых: площадью 2,5 га для многоэтажной жилой застройки и площадью 573 кв. м. для размещения детсада. В декабре 2020 года участки были переданы компании в аренду без конкурса.

Прокурор Уфы и УФАС указывали, что планировка, разработанная «Телекоминвестом» и утвержденная мэрией, противоречит генплану Уфы, вид разрешенного использования участка был изменен незаконно, а сами участки предоставлены компании в аренду в обход конкурса. Кадастровая стоимость участка под строительство дома составляет 224,5 млн руб. Кроме того, в зоне рекреации строительство многоквартирных жилых домов запрещено, отметили ведомства. УФАС также указало, что к развитию планируется лишь небольшая часть квартала, что не соответствует смыслу градостроительства.

Удовлетворяя иск «Телекоминвеста», суд указал, что жилая застройка условно разрешена в общественно-деловой зоне, а вид разрешенного использования и территориальная зона определяются на основании правил землепользования и застройки, а не генплана. Поскольку на одном из участков располагается недострой, проведение торгов не требовалось: владелец объекта имел право продлить аренду для завершения строительства.

• ООО «ТелекомИнвест» зарегистрировано в 2012 году. Совладельцами являются Денис Арсланов, Булат Резяпов, Андрей Сорока, Владимир Старов (брат вице-спикера горсовета Уфы Вадима Старова), Андрей Егоров, Юрий Симакович. В 2019 году чистая прибыль компании составила 18,9 млн руб. при выручке 23,6 млн руб.

В прокуратуре Башкирии и региональном УФАС сообщили, что подадут апелляционные жалобы.

Связаться с директором «Телекоминвеста» Анатолием Васильевым не удалось.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров считает решение суда спорным. «Суд любые сомнения толкует в пользу предпринимателя. Нормы, на которые он ссылается, говорят о том, что нельзя произвольно менять вид разрешенного использования, иначе получается, что любую точечную застройку можно назвать развитием территории»,— отметил он, добавив, что у ответчиков хорошие шансы на отмену решения.

Влада Шипилова, Булат Баширов