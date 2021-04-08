РФПИ потребовал от Словакии вернуть партию «Спутника V»

Из-за нарушения контракта Словакия должна вернуть партию доз вакцины «Спутник V», заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Ранее словацкий регулятор сообщил, что поставленная в страну партия российской вакцины отличается от образцов, рассмотренных европейским регулятором (EMA) и использованных в исследованиях медицинским журналом The Lancet.

«К сожалению, в нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю за лекарствами (SIDC) совершил саботаж, намеренно отправив "Спутник V" на тестирование в лабораторию, не входящую в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие лаборатории были доступны»,— говорится в сообщении РФПИ в Twitter.

Информацию о том, что образцы, поставленные в Словакию, отличаются, РФПИ назвал ложью. «SIDC начал кампанию по дезинформации против "Спутника V" и планирует дополнительные провокации. Заявление SIDC о том, что партия "Спутника V", доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в The Lancet, является фейковой новостью»,— уточнил РФПИ.

Все партии российского препарата одинакового качества и проходят строгий контроль качества в Центре имени Гамалеи, заявил РФПИ. Качество вакцины подтверждено регуляторами 59 стран мира.

«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать. в других странах»,— говорится в сообщении.

Словакия стала одной из первых европейских стран, одобрившей применение «Спутника V». 1 марта Словакия получила первую партию в 200 тыс. доз вакцины. Перед их применением они должны были пройти исследования в словацком регуляторе. Контракт на поставку российской вакцины привел к отставке премьер-министра страны Игоря Матовича: правящая коалиция оказалась недовольна тем, что глава правительства распорядился закупить препарат из РФ, не ставя их в известность.

О скандале вокруг вакцины — в материале “Ъ” «На словацкого премьера упал "Спутник V"».