Конструкторы УВЗ разработали проект вагона-самосвала с увеличенной грузоподъемностью

Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ) концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») разработало проект вагона-самосвала (думпкар) модели 33-9985-01 с увеличенной грузоподъемностью до 115 тонн, сообщили в пресс-службе УКВБ.

Повысить грузоподъемность модели на 10 тонн авторам проекта удалось за счет усиления кузова, изменения толщины настила пола и доработки бортов, говорится в сообщении. Конструкция обеспечивают быструю и полную разгрузку на любую сторону железнодорожного пути наклоном кузова на 45 при помощи пневматических цилиндров с одновременным открыванием бортов.

Думпкар успешно прошел полный объем типовых испытаний, в том числе по воздействию при соударении и прочностные статические, проверку работоспособности тормозной системы и механизма открывания и закрывания бортов кузова с помощью разгрузки и загрузки сыпучих грузов. «Для обеспечения безопасности движения вагона-самосвала мы адаптировали систему торможения под тяжелые условия эксплуатации»,— прокомментировал директор УКБВ Александр Баранов. В данный момент разработка готова к серийному выпуску.

Ранее УКБВ разработало проект инновационного вагона-платформы для перевозки контейнеров, а УВЗ впервые представил на выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» автономный рефрижераторный вагон для перевозки скоропортящихся товаров.

Ирина Пичурина