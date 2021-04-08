Бывшего чекиста расстреляли не по заказу

Присяжные единогласно оправдали воронежского адвоката Владимира Света, которого СКР обвинял в организации убийства в 2018 году подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева. Следствие доказывало, что в результате бизнес-конфликта на табачном рынке юрист заказал слежку, уничтожение имущества, а потом и убийство конкурента. Как рассказал “Ъ” защитник подсудимого, обвинение строилось на показаниях одного из исполнителей, получившего за совершенные преступления девять лет колонии. После оглашения оправдательного вердикта Владимир Свет вышел на свободу. Семья бывшего подполковника недовольна решением присяжных.

Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт по уголовному делу об организации убийства подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева. Занявшегося табачным бизнесом отставника расстреляли в Старом Осколе весной 2018 года. Осенью того же года по обвинению в убийстве СКР задержал воронежского адвоката Владимира Света. Ему инкриминировали организацию убийства по найму, совершенного группой лиц (п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело поступило в Белгородский областной суд летом 2020 года и рассматривалось коллегией присяжных из восьми человек.

По версии СКР, Константин Васильев был убит в результате бизнес-конфликта на рынке оптово-розничной торговли табачными изделиями в Белгородской области и Крыму. Как полагали следователи, воронежский адвокат Владимир Свет решил дискредитировать конкурента, начав собирать на него компромат.

Сначала с помощью своего водителя Олега Соломенцева он якобы организовал за Константином Васильевым слежку с помощью GPS-трекеров, а после приказал сжечь Mazda CX-5, принадлежавший одному из работников Васильева.

Этим конфликт не закончился. По версии следствия, в начале 2018 года конкурент задумал убийство Константина Васильева, которое поручили Дмитрию Шкандыбе, который приехал с Украины. 14 марта Шкандыба вместе с сообщником подкараулили Васильева на парковке ТЦ «Аврора» в микрорайоне Королева. Когда предприниматель садился в свой Mercedes-Benz E200, киллер расстрелял его из пистолета Макарова. Получив пять огнестрельных ранений, Васильев погиб на месте, а Шкандыба и его сообщник скрылись.

Через несколько месяцев после убийства оперативники задержали Олега Соломенцева. Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение, дав показания против Владимира Света и назвав его организатором преступлений. В середине прошлого года Старооскольский горсуд признал Соломенцева виновным в пособничестве в заказном убийстве (п. «ж» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте GPS-трекеров (ст. 138.1 УК РФ), сборе сведений о частной жизни офицера (ч. 1 ст. 137 УК РФ), поджоге автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и незаконном пересечении госграницы РФ при одной из попыток найти киллера (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Он был приговорен к девяти годам колонии особого режима. Дмитрий Шкандыба был застрелен в Харькове в июне 2019 года.

Как рассказал “Ъ” адвокат Владимира Света Евгений Бабанин, алиби обвиняемого подтвердило его непричастность ни к слежке за Константином Васильевым, ни к убийству.

В деле не оказалось и свидетельств того, что Шкандыба вообще находился в России на момент совершения преступления, хотя, по версии следствия, он приехал с Украины официально.

«Это все домыслы следствия, доказательств которым в деле нет,— сказал защитник.— Соломенцев был одним из основных свидетелей обвинения. На основании его лживых показаний было состряпано обвинение в отношении Света. Оно не выдержало проверки, восемь месяцев присяжные знакомились с материалами и единодушно установили его невиновность. Он был вчера освобожден из-под стражи в зале суда под аплодисменты слушателей»,— сказал Евгений Бабанин.

Владимир Свет пробыл под стражей больше двух с половиной лет. Его задержали в октябре 2018-го после объявления в международный розыск. «Он действительно тогда находился за границей, но он не скрывался,— пояснил Евгений Бабанин.— Свет поехал с официальным визитом в Европу и перед выездом уведомил следствие о том, что он уезжает». По словам адвоката, Владимир Свет не знал, что его объявили в международный розыск, поэтому он был задержан в Европе и экстрадирован.

Представитель потерпевшей стороны (родственников Константина Васильева) Куаншкалей Бердыгужиев сказал “Ъ”, что его клиенты «относятся отрицательно» к решению коллегии присяжных. «Если мои доверители скажут обжаловать, будем обжаловать»,— резюмировал господин Бердыгужиев.

Сергей Толмачев, Воронеж