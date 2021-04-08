Домогательства оставили благотворителей без британских денег

Власти Великобритании приняли решение о прекращении финансовой помощи международной благотворительной организации Oxfam. Причиной стал скандал вокруг деятельности организации в Демократической Республике Конго, где вскрылись многочисленные факты сексуального насилия, домогательств, запугиваний, взяточничества и мошенничества.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что не будет в ближайшее время финансировать международную благотворительную организацию Oxfam. Заявление было сделано после того, как в Oxfam сообщили об отстранении от работы двух сотрудников в Демократической Республике Конго (ДРК) в рамках расследования фактов злоупотребления положением, совершения противоправных сексуальных действий в отношении подчиненных, коррупции и т. п. Комментируя отказ от финансирования, МИД Великобритании подчеркнул: «Все организации, обращающиеся за финансовой помощью к Великобритании, должны соответствовать высоким стандартам обеспечения безопасности, чтобы работающие в них люди чувствовали себя защищенными». Британское руководство выразило сомнения в способности Oxfam на данном этапе соответствовать таким стандартам.

Oxfam, основанная в 1942 году, занимается оказанием помощи в борьбе с бедностью и социальной несправедливостью, работает более чем в 90 странах и получает для этой работы финансовую поддержку от правительств, организаций, компаний и частных лиц. Великобритания является одним из крупнейших доноров Oxfam. В 2017–2018 финансовом году организация получила из бюджета Великобритании £31,7 млн.

В 2018 году Oxfam оказался в центре скандалов сразу в нескольких странах. В феврале того года стало известно, что вскоре после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году несколько сотрудников британского отделения Oxfam, в том числе и глава местной миссии, посещали секс-вечеринки с участием проституток, угрозами заставляли женщин сексуально обслуживать сотрудников и т. п. После того как все это выплыло наружу в начале 2018 года, власти Гаити запретили британскому отделению Oxfam работу в стране. В том же году по обвинению в коррупции был арестован председатель совета директоров Oxfam, бывший министр финансов Гватемалы Хуан Альберто Фуэнтес. А в середине 2018 года расследование в отношении Oxfam начали власти штата Западная Австралия.

Основанием для расследования стало заявление одной жительниц, которой сборщики пожертвований в пользу Oxfam якобы пригрозили групповым изнасилованием за отказ пожертвовать деньги.

Учитывая все эти обстоятельства, британские власти в 2018 году ввели трехлетний запрет на финансовую поддержку организации. Срок этого запрета истек всего несколько недель назад.

Новый скандал, как выяснилось, назревал уже давно. В ДРК Oxfam работает с 1961 года. У организации там 273 сотрудника, которые занимаются в первую очередь решением проблем обеспечения чистой водой, улучшения санитарных условий в бедных районах. Жалобы на домогательства, сексуальное насилие, угрозы, коррупцию как в отношении сотрудников отделения Oxfam в ДРК, так и местного населения поступали еще с 2015 года. Однако внутреннее расследование по этим жалобам организация начала только в ноябре 2020 года. Когда к началу 2021 года стало ясно, что ничего не меняется, 22 бывших и действующих сотрудника Oxfam, возмущенные ситуацией, написали письмо центральному руководству благотворительной организации.

Комментируя свои претензии The Times, авторы письма рассказали, что устали от того, что Oxfam несколько лет ничего не предпринимал по поводу жалоб. Напротив, на тех, кто жаловался, оказывалось давление, им угрожали увольнением, лишением льгот, убеждали отступиться, отозвать жалобы. Им и членам их семей угрожали расправой.

При этом в центральный офис Oxfam руководство отделения в ДРК всегда писало отчеты о том, что все прекрасно, работа идет, все довольны.

«Никто из нас не хотел доводить ситуацию до того, чтобы пришлось писать в центральный офис. Мы верим в дело организации, и нам печально видеть, что ее репутация опять поставлена на карту, и все из-за организационной культуры и людей, занимающих руководящие посты»,— заявили авторы письма.

Oxfam объявила об отстранении двух сотрудников конголезского отделения «в рамках расследования по факту превышения полномочий, включая запугивания и противоправные действия сексуального характера». Организация заверила, что прикладывает все усилия к тому, чтобы провести открытое и эффективное расследование.

Однако Министерство иностранных дел Великобритании в своем заявлении подчеркнуло, что, учитывая вскрывшиеся в ДРК обстоятельства, «вопрос предоставления финансирования Oxfam не будет рассматриваться до тех пор, пока выявленные проблемы не будут устранены».

Алена Миклашевская