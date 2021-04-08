Сарапул запутался в сетях ГЭК и администрация города не могут договориться о процессе передачи теплосетей

ООО «Губахинская энергетическая компания» заявила о желании уже сейчас передать муниципальные теплосети Сарапула городским властям после принятого судом решения о расторжении концессионного соглашения. Однако городские власти, выступившие инициатором судебных разбирательств, принимать имущество обратно в управление не спешат и говорят, что на исполнение решения есть 45 дней. Обе стороны подали жалобы в прокуратуру города. По словам эксперта, определять порядок передачи имущества должен суд.



Проигравшее суды ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) хочет уже в ближайшее время передать имущество обратно в управление администрации Сарапула. Компания получила муниципальные теплосети в концессию в 2019 году, однако из-за невыполнения условий соглашения администрация города подала в суд иск о его расторжении. В итоге арбитражный суд Удмуртии, а затем Семнадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону муниципалитета. Однако как рассказал “Ъ-Удмуртия” генеральный директор ГЭК Алексея Колесника, администрация Сарапула уклоняется от того, чтобы принять сети.

«В адрес администрации нами направлялись ряд писем, которым мы передавали документы. На указанные даты для передачи теплосетей представители администрации не являлись. Нами предпринималась попытка подать документы в администрацию лично, но в нарушение законодательства, нам отказали. Мы обратились в прокуратуру, где зафиксировали отказ и обжаловали действия администрации»,— сообщает господин Колесник.

По его мнению, у администрации нет ресурсов и возможностей заниматься обслуживанием теплосетей, поэтому они уклоняются от приемки имущества. При этом, руководитель ГЭК настроен решительно. По его словам, в случае развития ситуации в негативном ключе, он будет обращаться в ФАС и Минстрой РФ.

Требование о расторжении концессии было предъявлено городскими властями. Согласно материалам дела, по мнению администрации, концессионер нарушил условия соглашения, так как не исполнял в срок обязательства по модернизации объектов сетей теплоснабжения и ГВС общей протяженностью 1307 м, а также не предоставил банковскую гарантию в качестве обеспечения своих обязательств. Ранее власти города заявляли, что концессионер должен был вложить в модернизацию сетей 18 млн руб., но не сделал этого. Вступившим в законную силу решением суда концессия была расторгнута, а на ООО “ГЭК” возложена обязанность вернуть имущество администрации.

ООО «Губахинская энергетическая компания», зарегистрированное в Перми, с 2018 года является собственником Сарапульской ТЭЦ. Сети отопления и горячего водоснабжения города сначала были в аренде, а затем перешли в концессию. Собственниками ООО ГЭК являются Алексей Степанович Колесник, директором Алексей Алексеевич Колесник. Выручка по итогам 2019 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,11 млрд руб., чистая прибыль — 5,2 млн руб., до этого в течение трех лет компания была убыточна.

Пресс-служба администрации Сарапула, между тем, заявляет о том, что процедура передачи теплосетей от ГЭК городу проходит в штатном режиме: «У нас идет процедура передачи теплосетей от компании ГЭК, работают комиссии. Решением суда обозначено 45 дней, в рамках этих сроков администрация города будет принимать имущество».

Однако, несмотря на это утверждение, администрацией Сарапула была подана жалоба в прокуратуру на действия ГЭК. В пресс-службе прокуратуры республики “Ъ-Удмуртия” сообщили, что в их адрес поступило две жалобы — и принимающая, и передающая сторона имеют претензии к действиям оппонента. В настоящее время по жалобам проводится прокурорская проверка.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин отметил, что процедура передачи теплосетей предусмотрена концессионным соглашением. Сторонам следует составить акт приемки имущества, в котором должны быть отражены осмотр и описание технических характеристик и технического состояния объекта. По его словам, ГЭК уклоняется от проведения осмотра, по сути предпринимает попытки «оставить ключи на вахте».

«Мы говорим о системе теплоснабжения, которая включает в себя много элементов, способных повлиять на безопасность, на создание чрезвычайных ситуаций. Просто передать ключи от объекта без осмотра в данной ситуации невозможно. Такая позиция указывает на недобросовестность контрагента. Законом и концессионным соглашением установлена процедура, которую следует соблюдать»,— пояснил господин Сурнин.

Адвокат Дмитрий Саунин пояснил, что стороны должны соблюдать порядок и сроки, указанные в решении суда. «При отказе в приемке со стороны администрации необходимо предпринимать процессуальные меры. Определять порядок передачи имущества должен суд. Согласно ст.324 АПК РФ, при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения»,— отмечает он.

Также эксперт посчитал возможным при уклонении администрации от приемки теплосетей от ГЭК обращение последних в региональную энергетическую комиссию и ФАС.

Евгения Головкова