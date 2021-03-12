ГЭК упускает сети

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону администрации Сарапула по ее иску о расторжении концессионного соглашения с ООО «Губахинская энергетическая компания» по городским теплосетям. В минстрое Удмуртии полагают, что имущество будет возвращено муниципалитету после окончания отопительного сезона. Директор ГЭК Алексей Колесник говорит, что передача может произойти и раньше, при этом у него нет понимания, кто именно возьмет его на обслуживание. Он намерен подать кассационную жалобу. Эксперты полагают, что судебные тяжбы дойдут до Верховного суда.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение арбитражного суда Удмуртии по иску администрации Сарапула к зарегистрированному в Пермском крае ООО «Губахинская энергетическая компания». Городские власти просили через суд расторгнуть концессионное соглашение с ГЭК по муниципальным сетям отопления и горячего водоснабжения. Согласно материалам суда первой инстанции, по мнению администрации, концессионер нарушил условия соглашения, так как не исполнял в срок обязательства по модернизации объектов сетей теплоснабжения и ГВС общей протяженностью 1307 м, а также не предоставил банковскую гарантию в качестве обеспечения своих обязательств. Ранее власти города заявляли, что концессионер должен был вложить в модернизацию сетей 18 млн руб., но не сделал этого. Возражая доводам администрации, ГЭК ссылается на ненадлежащее исполнение концедентом обязательств по передаче концессионеру объекта соглашения и иного имущества, говорится в материалах суда.

Генеральный директор ГЭК Алексей Колесник считает, что суд апелляционной инстанции не проанализировал должным образом представленные материалы, позиция ответчика не была в достаточной степени отражена в решении суда первой инстанции.

«Будем обращаться в кассацию, чтобы они отправили дело на новое рассмотрение. Многие факты, о которых мы заявляли, в решении упущены. Если понадобится, дойдем до Верховного суда»,— заявил господин Колесник.

При этом он намерен исполнить решение суда и начать передачу имущества, являющегося предметом концессии, муниципалитету, но считает, что сами власти не готовы к его приему. «У муниципального предприятия нет ни людей, ни возможностей обслуживать все эти сети и ЦТП. Там должны быть люди со специальным допуском. Кто будет заниматься их эксплуатацией, мне непонятно, особенно с учетом того что отопительный сезон еще продолжается. Для чего нужно расторгать соглашение? На протяжении 2019–2020 годов мы занимались ремонтом сетей, тратили больше, чем заложено тарифом, вкладывали в модернизацию. А теперь нам говорят, что мы не способны эксплуатировать эту часть сетей»,— отмечает представитель ГЭК.

В собственности компании находятся магистральные сети и Сарапульская ТЭЦ, поэтому она продолжит работу в качестве ресурсоснабжающей организации, а также как поставщик электроэнергии, пояснил господин Колесник. При этом компания считает необходимым ввести режим повышенной готовности на время передачи муниципальных сетей новому эксплуатанту. Также ГЭК планирует в судебном порядке истребовать с городской администрации вложенные средства.

ООО «Губахинская энергетическая компания», зарегистрированное в Перми, с 2018 года является собственником Сарапульской ТЭЦ. Сети отопления и горячего водоснабжения города сначала были в аренде, а затем перешли в концессию. Собственниками ООО ГЭК являются Алексей Степанович Колесник, директором Алексей Алексеевич Колесник. Выручка по итогам 2019 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,11 млрд руб., чистая прибыль — 5,2 млн руб., до этого в течение трех лет компания была убыточна.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин отметил, что ведомство поддержало позицию города о расторжении концессионного соглашения, так как его условия не были исполнены, вложения не были произведены.

«Что касается передачи имущества, то у нас выработан план, сейчас идут совещания. Мы готовимся. Обслуживанием сетей будет заниматься МУП Горэлектросеть, необходимые деньги на счетах имеются, специалисты есть. Полноценная передача произойдет уже после окончания отопительного сезона в конце мая»,— рассказал министр.

Он отказался комментировать позицию руководства ГЭК, с выводами о неготовности города к получению имущества он не согласен.

Адвокат Андрей Саунин оценивает решение суда как спорное, по его словам, такие дела обычно доводят до Верховного суда РФ. «Концессионные соглашения имеют сложную правовую конструкцию, с особенностями прав и обязанностей каждой из сторон. В первую очередь на практике возникают трудности с разработкой и утверждением технических заданий со стороны органов государственной и муниципальной власти. С другой стороны, концессионер не всегда грамотно выстраивает свое взаимодействие с муниципальными образованиями, что приводит к неэффективности отстаивания своей позиции в случае возникновения спорных ситуаций»,— отмечает эксперт.

Михаил Красильников