В России начались продажи сворачивающегося телевизора LG за $90 тыс.

Компания LG вывела на российский рынок телевизор Signature OLED TV R, особенностью которого является сворачивающийся экран. Стоимость устройства может достигать 7 млн руб.

65-дюймовый телевизор с разрешением 4K имеет подставку, в которую интегрирована акустическая колонка мощностью 100 Вт. Использовать Signature OLED TV R можно в трех режимах:

колонки с полностью свернутым внутрь экраном; в так называемом линейном варианте, когда экран частично развернут и позволяет управлять основными функциями (музыкой, часами, цифровой фоторамкой, фоновой подсветкой со звуками, панелью «умного дома»); в полноэкранном режиме.

Устройство впервые было показано в январе 2019 года на выставке CES в Лас-Вегасе. В Южной Корее оно поступило в продажу осенью 2020 года. С 2021 года Signature OLED TV R доступен и в других странах мира, включая Россию.

Signature OLED TV R поставляется под заказ. Розничная стоимость производителем не раскрывается. По данным СМИ, на домашнем рынке телевизор продается за 100 млн вон. Это примерно $90 тыс. по текущему курсу.

На сайте российской сети «Технопарк» можно найти страницу устройства с указанной ценой почти 7 млн руб.