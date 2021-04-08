Омбудсмен возмутился действиями чиновников Ярославля, не пустивших СМИ в муниципалитет

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин высказал на пресс-конференции недовольство тем, что на заседание муниципалитета не допустили журналистов. Ранее сообщалось, что 7 апреля на заседание муниципалитета Ярославля, посвященного внесению изменений в генплан города, не пустили журналиста сетевого издания 76.ru Анну Ёлкину.

«Мне это абсолютно непонятно. Что значит не пустить журналиста на заседание? Это их работа, это интересы общества, да и интересы самого представительного органа. Странно. Тут должна быть полная открытость и прозрачность. Представительные органы должны быть открыты для публики и тем более для журналистов»,— отметил господин Бабуркин.

По словам регионального омбудсмена, подобная ситуация уже возникала в прошлом году, когда местного жителя не пустили на заседание муниципалитета, ссылаясь на внутренние регламенты. В муниципалитете говорили о необходимости предоставления за два дня письменного заявления о желании присутствовать на заседании.

«Человек совершенно резонно спросил: для чего такие преграды делаются? Человек, житель Ярославля, который хотел бы видеть все, должен иметь возможность. Я квалифицировал это как нарушение прав человека и направил официальное заключение в муниципалитет. Они рассмотрели его и согласились, что должны быть альтернативные варианты подачи заявления, в том числе, по электронным каналам связи. И по поводу сроков, в течение которых должны предоставляться эти заявления, они тоже обещали внести изменения в регламент. Признали, что переборщили с этими мерами»,— пояснил уполномоченный.

Дарья Сабаева