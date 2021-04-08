Ярославская правда

За 2020 год в аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области от жителей региона поступило более 2,4 тыс. обращений в связи с нарушениями их прав. По трети этих обращений удалось достигнуть положительного результата. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал региональный омбудсмен Сергей Бабуркин, который также представил журналистам свой ежегодный доклад о положении с правами человека в Ярославской области. Ответы уполномоченного на вопросы журналистов региональных СМИ — в материале "Ъ-Ярославль".

Сегодня в Ярославле на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин подвел итоги своей работы в 2020 году. Он отметил, что за год к нему поступило более 2,4 тыс. обращений от жителей Ярославской области, считающих, что их права нарушаются. По словам уполномоченного, по третьей части обращений достигнут положительный результат. Также омбудсмен представил журналистам региональных СМИ ежегодный доклад о положении с правами человека в Ярославской области.

По словам Сергея Бабуркина, большинство жалоб и обращений он получил от работающих граждан, которые направили 700 обращений. На втором месте — пенсионеры, которые обращались к омбудсмену 550 раз. Омбудсмен отметил, что основной объем жалоб связан с работой органов местного самоуправления. Кроме того, более 200 обращений жителей региона касались работы коммерческих организаций и около 200 обращений было по поводу работы Федеральной службы исполнения наказаний.

Сергей Бабуркин рассказал, что в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, изменилась тематика обращений граждан. В частности, заметно увеличилось количество жалоб, касающихся права граждан на социальное обеспечение, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на труд и на личную неприкосновенность.

Наиболее резкий скачок, по словам уполномоченного, отмечен в обращениях, связанных с правом на доступ к информации и с правом на благоприятную окружающую среду. Обращения, связанные с правом на жилище, неизменно остаются в лидирующей группе из года в год. За 2020 год омбудсмен получил 475 таких обращений. По данным уполномоченного, в сфере защиты личных и политических прав более 43% (160 обращений) связано с правом на доступ к информации и с обращениями в органы государственной власти и СМИ.

Уполномоченный сообщил, что по обращениям жителей региона за год было проведено более 2 тыс. проверок.

«В 807 случаях нарушенные права заявителей удалось полностью восстановить, а это 33,3% от всего объема обращений. Это довольно высокий процент в нашей системе»,— отметил господин Бабуркин.

О некоторых обращениях омбудсмен рассказал подробнее. В частности, он отметил случай, происшедший в городе Пошехонье Ярославской области. По словам уполномоченного, на протяжении нескольких лет жильцов одного из аварийных домов не могли расселить. Им не выделяли денежные компенсации, ссылаясь на нехватку средств в бюджете.

«Денег нет, денег нет, денег нет. Но мы продолжали настаивать на своем и в конечном итоге, в 2020 году, эти люди получили денежные средства, в связи с выкупом их жилья для муниципальных нужд. Довели эту ситуацию до конца, хотя она требовала усилий»,— пояснил уполномоченный.

Также он отметил случай в Заволжском районе Ярославля, где в ходе ремонта дороги на улице Колышкина была перенесена автобусная остановка, в связи с чем местные жители направили обращение в аппарат омбудсмена.

«Передвинули ее так, что она стала загораживать выезд от одного из частных домов. Люди возмутились, 240 подписей поставили против переноса. Дело дошло до того, что человек, который жил в этом доме, пошел на крайние меры — он просто сел там, взял канистру бензина, зажигалку и сказал: если от моего дома остановка не будет переведена на другое место, то я поджигаю себя. Реальная была угроза самосожжения. Я обратился в департамент дорожного хозяйства, мне сказали, что у нас есть технические требования, все сделано, как положено»,— рассказал уполномоченный, уточнив, что в результате работы аппарата меньше чем за месяц с начала назревания конфликта остановка все же была перенесена в другое место.

Уполномоченный отметил, что в регионе существует ряд вопросов, которые в настоящий момент остаются неразрешимыми. В частности, Сергей Бабуркин выделил проблему получения жилья для молодых семей.

«У нас 1044 малодетных (до трех детей) и 70 многодетных семей. Вот они стоят на получение жилья по программе пять, шесть, семь и восемь лет, дети вырастают, жилье они не получают, так как уже не соответствуют параметрам программы из-за возраста детей. Проблема»,— рассказал господин Бабуркин.

Также из нерешенных уполномоченный выделил проблему обеспечения инвалидов специализированной обувью, проблему многодетных военных и проблемы, с которыми сталкиваются приемные матери.

Омбудсмен выразил возмущение из-за происшедшего накануне инцидента, когда в Ярославле представителей СМИ не допустили на заседание муниципалитета.

«Мне это абсолютно непонятно. Что значит не пустить журналиста на заседание? Это их работа, это интересы общества, да и интересы самого представительного органа. Странно. Тут должна быть полная открытость и прозрачность. Представительные органы должны быть открыты для публики и тем более для журналистов»,— отметил Сергей Бабуркин.

Уполномоченный рассказал, что по итогам несогласованных акций сторонников политика Алексея Навального в Ярославле, прошедших 23 и 31 января, к нему поступило только одно обращение. Он отметил, что от задержанных сотрудниками правоохранительных органов ярославцев, участвовавших в акциях, обращений к уполномоченному не поступало.

«Я, конечно, наблюдал за тем, что происходило. Ко мне было одно обращение, связанное с тем, где находится задержанная Елена Лекиашвили, руководитель штаба Навального в то время. Получив это обращение, я стал по нему работать. Я выяснил, что Елена Лекиашвили находилась в изоляторе временного содержания Заволжского отдела полиции. Я сел в машину и поехал туда. Пришел в изолятор и побеседовал с ней по всей этой ситуации, конкретно по ее случаю. Как ее задержали, какие условия в изоляторе. С ее стороны никаких жалоб не было»,— рассказал Сергей Бабуркин.

Также омбудсмен уточнил, что в результате работы с поступившими в 2020 году обращениями уполномоченный направил в органы государственной власти и местного самоуправления 23 предложения. По его словам, девять обращений были поддержаны, 10 находятся на рассмотрении, остальные отклонены.

Дарья Сабаева