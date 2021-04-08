Мэр Перми: решение о застройке стадиона «Молот» пока не принято

Окончательного решения о застройки территории УДС «Молот» в Мотовилихинском районе пока не принято. Городские власти изучают эту возможность, учитывая в том числе мнение жителей. Об этом заявил глава Перми на встрече с жителями района Алексей Демкин.

«Сразу хочу сказать, что никаких окончательных решений по поводу застройки территории у УДС „Молот“ не принято. Наша цель — выстроить диалог между застройщиком и жителями района. Мы хотим понять, что ждут жители района, как они хотят, чтобы развивалась эта территория, чтобы уже с учетом их мнений принимать дальнейшие решения. Эта встреча положит начало ряда встреч с общественностью»,— подчеркнул Алексей Демкин, слова которого приводит пресс-служба администрации Перми.

Напомним, стадион возле УДС «Молот» (площадь 5,4 га) по ул. Лебедева, 13, с 2017 года находится в собственности девелопера ПМД. Компания планирует возвести на этом участке жилой квартал с плавательным бассейном и многоуровневой парковкой. Площадь жилья составит 80 тыс. кв. м, бассейн будет двухэтажным с чашей размерами 50 на 25 м. Проект одобрил региональный градсовет. Комиссия по землепользованию и застройке направила проект на публичные слушания. На участке установят зону обслуживания и городского центра Ц-1, подзону Ц-1 с высотой до 70 м и коэффициентом плотности застройки 3,73. Сейчас площадка находится в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.