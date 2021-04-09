Союз спасения

В 2021 году 30 лет исполняется Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей (СОСПП). На протяжении 20 лет за ним наблюдает деловая газета «Коммерсантъ-Урал». Практически все члены СОСПП, создавая значимые информационные поводы, появлялись на страницах «Коммерсанта» и продолжают это делать с похвальной регулярностью.

В начале девяностых, когда государство отказалось от управления промышленностью, наступил период полного безвластия, нашлись сильные руководители предприятий, которые вовремя поняли — нужно объединяться и брать ответственность за происходящее на себя. Созданное объединение смогло решить большую задачу — дать надежду сначала на выживание, а потом просто на достойную жизнь. Примечательно, что Союз решает не частные задачи своих членов, а живет общеэкономическими, общеполитическими, общеобразовательными и другими проблемами региона.

За 30 лет Союз набрал силу. Сейчас СОСПП — бесспорно наиболее влиятельное бизнес-объединение на Урале, в зоне интересов и внимания которого самый широкий спектр вопросов. Это металлургия, машиностроение, энергетика, налоговая политика, профессиональное образование, строительство, транспорт и многое другое.

И это только часть тем, которые представлены на страницах Review «СОСПП-30».

Николай Яблонский