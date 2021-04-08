На Кубани главу Щербиновского района и замглавы Каневского района заподозрили во взяточничестве

Глава Щербиновского района и заместитель главы администрации Каневского района Краснодарского края задержаны в рамках расследования дела в отношении первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Кубани, которую правоохранители подозревают в шести эпизодах получения взяток (ч. 2 ст. 290, п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

В отношении главы Щербиновского района возбуждено уголовное дело о даче взятки в значительном размере (ч.2 ст.291 УК РФ). По версии следствия, чиновник дважды передавал взятки в размере 50 тыс. руб. первому заместителю директора департамента внутренней политики за общее покровительство. Следствие также считает, что первый заместитель директора департамента внутренней политики в октябре, ноябре и декабре 2020 года получала от замглавы Каневского района по 100 тыс. руб. в месяц, в частности, за содействие в непринятии мер, которые входят в ее служебные полномочия. Правоохранители возбудили в отношении заместителя главы Каневского района дело по п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд избрал чиновнице меру пресечения в виде ареста.

В сообщении пресс-службы не указаны имена чиновников. Согласно данным сайта администрации Щербиновского района, главой муниципального образования является Алексей Беликов.

Как сказано в сообщении, осенью прошлого года первый заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма взяток составила 1 млн руб.

Наталья Шинкарева