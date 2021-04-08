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Елагин дворец в Петербурге открывается после 20-летней реставрации

Елагин дворец в ЦПКиО им. Кирова в Петербурге откроется для посетителей 13 апреля после комплексного восстановления. Работы в нем шли в общей сложности с начала 2000-х.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Отмечается, что впервые в истории музея для посетителей будут доступны восстановленные кабинет Александра I и домовая церковь Николая Чудотворца. К 200-летнему юбилею дворца, который будет отмечаться в 2022 году, планируется отреставрировать еще ряд помещений.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о сроках окончания реставрации исторического здания Санкт-Петербургской Биржи на стрелке Васильевского острова.

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