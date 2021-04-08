Депутаты ЗакСа не нашли причин препятствовать реорганизации «Экостроя»

Депутаты ЗакСобрания Санкт-Петербурга официально рекомендовали комитету по природопользованию продолжить работу по реорганизации подведомственных ему ГУПов в соответствии с текущей «дорожной картой». Согласно ей, «Экострой» должен стать государственным учреждением.

Об этом рассказала пресс-служба петербургского парламента. В прошлом году губернатором Александром Бегловым был утвержден план изменения организационно-правовых форм государственных унитарных предприятий Петербурга. ГУП «Экострой» планировалось объединить с ГУП «Пиларн» и ГГУП «Специализированная фирма «Минерал» для последующего превращения в акционерное общество. Комитет по природопользованию выступил против, указав, что превращение «Экостроя» в коммерческую структуру грозит потерей уставных задач и снижением эффективности работы. В соответствии с этим было решено превратить все три предприятия в учреждения. Сегодня, 8 апреля, ЗакСобрание официально порекомендовала комитету продолжить работу в этом направлении. Дальнейший контроль процесса поручен постоянной комиссии.

Первый план по преобразованию ГУПов Петербурга был разработан еще летом 2020 года под руководством действующего тогда вице-губернатора города Евгения Елина.