Строительство трамвайной линии в Академический начнется в июле

Строительство трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга начнется в июле, сообщил глава города Алексей Орлов на пресс-конференции в четверг. По его словам, завершить работы планируется к 2024 году. «Но мы приложим все усилия, чтобы к юбилею города (пройдет в 2023 году — “Ъ-Урал”) этот вопрос решить»,— добавил господин Орлов.

Напомним, проект планировки и межевания территории для строительства трамвайной линии в Академический был утвержден в 2019 году.Изначально строительные работы должны были начаться в 2020 году и завершиться к 2022 году, однако сроки были перенесены.

В конце марта Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на первый этап реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей, которая связана со строительством трамвайной линии. Сумма контракта составляет 3,1 млрд руб., в том числе 2,1 млрд руб. – за счет бюджета Свердловской области и чуть больше 1 млрд руб. за счет средств городского бюджета.

Анастасия Реутова