В Екатеринбурге реконструируют улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей

Мэр Екатеринбург Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на первый этап реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей.

«Планируемые результаты выполнения работ – создание условий для развития жилищного строительства на территории района Академического за счет формирования эффективной транспортной системы, позволяющей обеспечить доступность и комфортность перемещения жителей, а также сохранение благоприятной окружающей среды путем внедрения и использования экологически чистого вида транспорта», — говорится в постановлении.

Сумма контракта составляет 3,1 млрд руб., в том числе 2,1 млрд руб. – за счет бюджета Свердловской области и чуть больше 1 млрд руб. за счет средств городского бюджета.

Так, в 2021 году планируют выделить 10 млн руб., в том числе 9,9 млн руб. – за счет областного бюджета Свердловской области. В следующем году выделят 390 млн руб., из них 381,2 млн руб. — областной бюджет. В 2023 году – 900 млн руб., в том числе 870,2 млн руб. – за счет бюджета области.

В 2024 году на реконструкцию пойдет 1,8 млрд руб. Из них 906,1 млн руб. – за счет бюджета Свердловской области и 985,4 млн руб. – за счет средств городского бюджета.