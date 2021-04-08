Алексей Орлов допустил перенос Краснознаменной группы в другое место

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил возможность размещения Краснознаменной группы в другом месте. Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции в четверг.

«Для восстановления Краснознаменной группы необходимо провести ремонт гидротехнического сооружения. Без него восстановление будет опасным и нарушит федеральное законодательство. Сейчас на ремонт необходимо предусмотреть чуть более 60 млн руб.»,— пояснил господин Орлов. По его словам, альтернативой этому решение может стать проведение обсуждения о переносе Краснознаменной группы в другое место.

Напомним, во второй половине марта администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение капитального ремонта подземных механизмов городского пруда, который предусматривал восстановление Краснознаменной группы. Однако из-за отсутствия заинтересованности подрядчиков аукцион признали несостоявшимся. Отметим, что это была вторая попытка мэрии.

Как пояснил на пресс-конференции глава города, одной из причин отсутствия заявок на конкурсе стало требование о наличии лицензии, разрешающей проводить работы на памятниках. «Несмотря на это, никто вопрос о восстановлении объекта с повестки дня не снимает. Мы активно ведем консультации»,— подчеркнул Алексей Орлов.

Краснознаменная группа со знаком «Орден Ленина» на плотине городского пруда была демонтирована в 2013 году. На месте памятника были установлены часы, отчитывающие время до Олимпиады-2014 в Сочи. Орденом Ленина в 1973 году был награжден город Свердловск (название Екатеринбурга в 1924-1991 годы). Высшая награда СССР была присуждена за большие революционные и трудовые заслуги трудящихся, их выдающуюся роль в индустриализации страны, значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и в связи с 250-летием со дня основания города.

Анастасия Реутова