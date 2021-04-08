Всероссийская акция в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья «Добропоезд 2021» стартует 16 апреля

Всероссийская акция в поддержку людей с ограниченными возможностями физического здоровья и интеллектуального развития «Добропоезд 2021» - не просто проект, привлекающий внимание жителей разных городов, регионов к потребностям и проблемам тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Это – мобильный семинар – практикум «на колёсах», объединивший и специалистов, и активистов, и экспертов международного уровня. Тех людей, которые занимаются вопросами реабилитации, абилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. «Добропоезд 2021» - уникальная возможность поделиться опытом, рассказать о новых разработках, программах, чему-то друг у друга научиться.



Проходит акция во второй раз. В 2019 году «Добропоезд» побывал в Тамбове, Пензе, Уфе, Челябинске, Омске, Тюмени, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде. В этом году, с 16 по 23 апреля, посетит юг страны: Волгоград, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Анапу.

Пассажиры «Добропоезда» — общественные деятели, музыканты, спортсмены, которые, несмотря на инвалидность, отстаивают честь страны на различных соревнованиях. Целеустремленные люди с невероятной силой воли и желанием вдохновлять и мотивировать. Александр Салогуб из Ногинска инвалидом стал в результате неудачного прыжка в воду. Парню было 18 лет. Перелом шейных позвонков был настолько тяжёлым, что врачи неделю не решались оперировать. В результате — полная парализация верхних и нижних конечностей. Год он лежал прикованный к постели. А потом начал потихоньку двигаться: сначала головой, потом плечами, корпусом. Эти движения лягут в основу его уникальной методики по восстановлению людей с серьёзными травмами позвоночника. Назовёт он эти упражнения — адаптивный фитнесс. И именно их будет демонстрировать во время встреч. Сегодня Александр — призёр чемпионатов Европы, мастер спорт России по "регби на колясках", общественный деятель, магистр Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), руководитель АНО "Центр социальной интеграции людей с инвалидностью "СФЕРА".

Также среди пассажиров поезда 13-ти летний Даниил Хачатуров, молодой талантливый певец, который не видит глазами, но очень тонко чувствует душой. Причина слепоты - рак сетчатки глаз, который Даниил успешно победил несколько лет назад. Сегодня он поет на 20 языках мира. Сам сочиняет музыку и слова для песен. В копилке побед - отбор на детское Евровидение, выход в финал конкурса «Ты — супер!», Гран-при фестиваля «Добрая волна» и еще множество побед и выступлений. За последние два года Даниил принял участие в более 120 конкурсах и фестивалях.

Возглавляет десант мужественных людей, прославленная фигуристка, председатель Добровольного Физкультурного союза, Ирина Слуцкая. Несмотря на звания и награды, ей тоже пришлось пройти через тяжелые испытания. И своей историей преодоления она готова поделиться со всеми желающими.

Часть наших героев поедет в поезде из Москвы, другие будут ждать на местах. В каждом регионе — свои герои. С историей каждого можно ознакомиться на сайте dobrofiz.ru, в разделе Добропоезд. Ребятам будет предоставлено слово и каждый поделится своей историей успеха на форуме, куда приглашены специалисты, волонтёры и те, кто сейчас проходит реабилитацию.

У участников "Добропоезда" плотная программа пребывания. Остановка в каждом городе — меньше суток. Кроме форума, пройдут мастер-классы по адаптивной гимнастике, занятия лечебной физкультурой, а также семинары и лекции, главной темой которой станут проблемы, с которыми приходится сталкиваться людям, с ограниченными возможностями здоровья. Например, доступность музеев и экстремального туризма.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Стратегическим партнёром акции выступает ПАО «МТС». При поддержке партнёра в городах пройдут спектакли с сурдопероводом «Дети в интернете». В простой и интерактивной форме актеры мобильного тетра сказок МТС учат детей правилам безопасного интернета.

Стартует акция 16 апреля в 13.46 из Москвы, с Павелецкого вокзала и отправляется по следующему маршруту: Волгоград 17 апреля, прибытие в 7.45.

Место проведения:

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 28, корпус В

Краснодар - 18 апреля, прибытие в 8.00. Место проведения: CROWNE PLAZA KRASNODAR – CENTRE, г. Краснодар, ул. Красная, 109

Новороссийск -19 апреля, прибытие в 7.45. Место проведения: г. Новороссийск, Городской театр, ул. Советов, 53 и школа № 34, ул. Видова, 155.

Ростов-на-Дону - 20 апреля, прибытие в 8.30. Место проведения: Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1

Воронеж - 21 апреля, прибытие в 8.15 ст. Придача. Место проведения: отель Marriott, г.Воронеж, проспект Революции, д.38

Анапа - 22 апреля, прибытие в 8.15. Место проведения: г. Анапа, Городской театр, ул. Крымская, 119

Москва - 23 апреля, прибытие в 13.45 на Казанский вокзал.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация на сайте www.dobrofiz.ru

Для участия в мероприятиях СМИ необходимо пройти аккредитацию на сайте: dobrofiz.ru

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