«Магнит» открыл в Черноземье еще два дискаунтера «Моя цена»

Один из крупнейших российских ритейлеров ПАО «Магнит» открыл в марте еще десять дискаунтеров «Моя цена», два из которых — в регионах Черноземья. Такие данные предоставила сам ритейлер. Речь идет о Липецке и Болхове (Орловская область), где компания открыла по одному магазину. Таким образом, число точек в Черноземье увеличилось до четырех: до этого дискаунтеры появились в поселке Верховье (Орловская область) и Липецке.

Напомним, «Магнит» запустил сеть «Моя цена» летом 2020 года. На сегодня общее их число в России достигло 33. Общая площадь торговых точек в среднем составляет 150-350 кв. м. В ассортимент входит около 1,7 тыс. фиксированных наименований. Акцент сделан на товарах первого ценового сегмента и собственных торговых марках (более 15% от всего ассортимента), значительный объем которых выпускается на собственных предприятиях ритейлера. «Дискаунтеры, открытые на базе магазинов “у дома”, в среднем показывают рост сопоставимых продаж на 20%, главным образом, за счет роста LFL-трафика»,— отмечают в пресс-службе «Магнита».

На конец 2020 года «Магнит» управлял 21,5 тыс. магазинов в России, включая 14,9 тыс. объектов в формате «у дома». Выручка сети в 2020 году выросла на 13,5%, до 1,55 трлн руб., EBITDA — на 31,6%, до 109,41 млрд руб., чистая прибыль — на 120,8%, до 37,78 млрд руб., год к году. Крупнейшие акционеры — ВТБ и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова.

Мария Старикова