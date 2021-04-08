Появление черных лесорубов с техникой в лесу приравняют к нелегальным вырубкам

Правительство предлагает приравнивать к нелегальным вырубкам сам факт появления в лесу черных лесорубов со спецтехникой, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, что уже подготовлены поправки в Лесной кодекс.

«Теперь даже появление в лесу черных лесорубов с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности»,— заявил премьер на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Поправки вносятся в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении, изменения касаются учета и оценки лесов, повышения эффективности их использования. Проект закона также разграничивает полномочия органов власти в сфере лесоустройства и вводит нормы, которые будут стимулировать развитие биржевых торгов древесиной.

С 2022 года правительство намерено полностью запретить экспорт необработанного леса и ввести систему контроля за оборотом леса, чтобы обелить сектор. Такие меры создают условия для консолидации отрасли крупными игроками, которых проще контролировать, а в будущем — обложить налогами.

Подробности — в публикации “Ъ” «Делянка прибылей».