В Петербурге 6,7% автокредитов имеют задолженность по выплатам

Доля автокредитов с просроченной задолженностью в феврале по России составила 7,1% от общего объема кредитов. В Петербурге доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней была на уровне 6,7%, а в Ленинградской области — 8,9%.

Наиболее низкие значения доли автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней в феврале были зафиксированы в Удмуртской области (5,3%). Рост доли автокредитов с просрочкой зафиксирован в Московской области, на 2,3 п.п, до 8,7%. Рост в Ленинградской области по сравнению с феврале прошлого года составил 2,2 пп, против 1,8 п.п. в Петербурге.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин пояснил, что рост доли просроченных автокредитов в 2020-2021 году был довольно незначительным. Это было обусловлено, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» автокредитов. Без нее доля просроченных автокредитов была бы выше.