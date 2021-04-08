В Сочи построят горный курорт за 80 млрд рублей

В Сочи построят всесезонный горный курорт «Долина Васта», инвестиции в проект оцениваются в 80 млрд руб. Соглашение о работе над проектом подписали госкорпорация ВЭБ.РФ, группа «Интеррос» и компания «Васта Дискавери». Планируется, что ежегодный турпоток на курорт составит 1,5 млн человек, говорится в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

Строительство займет четыре года (2021–2025). На территории Сочинского национального парка создадут санаторий, пансионаты, спа-отели. Также построят горнолыжный центр с 80 км трасс и несколькими подъемниками протяженностью 13 км, рассказали в ВЭБ.РФ.

Источниками финансирования будут собственные и заемные средства компаний. Инженерную и транспортную инфраструктуру для проекта построят за счет бюджета. Санаторно-курортной комплекс позволит ввести 2,5 тыс. новых рабочих мест (с учетом развития сопутствующих сервисов — до 5 тыс.), добавили в госкорпорации.

ВЭБ.РФ планирует участвовать в экспертизе проекта «Долина Васта», консультировании при его реализации, а также организации синдицированного проектного финансирования. «Интеррос» выступает в качестве инвестора. «Васта Дискавери» займется строительством и будет соинвестором.