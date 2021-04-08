Воронежские власти ищут подрядчика для разработки концепции фестиваля «Город-сад»

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области объявил торги по поиску разработчика концепции ежегодного фестиваля садов и цветов «Город-сад». Об этом сообщает De facto со ссылкой на соответствующие документы. Четырехдневный фестиваль планируется провести в Центральном парке Воронежа. Работы будут финансироваться из бюджета Воронежской области. Максимальная цена контракта составляет 1,5 млн руб. Торги в форме электронного аукциона намечены на 4 мая, заявки принимаются до 28 апреля.

Разработчику концепции необходимо будет к 1 июня предоставить департаменту архитектурно-творческую концепцию и тематику фестиваля. В частности, от подрядчика ожидают предложений по декорированию фестивального пространства, флористическому оформлению участников конкурса и жюри, а также разработки списка концепций мастер-классов и тематических занятий для детей.

«Город-сад» проводится в Воронеже с 2010 года, последние несколько лет — в Центральном парке. Куратором проекта является областной департамент природных ресурсов и экологии. В 2019 году фестиваль садов и цветов посетили рекордные 308 тыс. человек. Контракт на организацию фестиваля тогда за 25,7 млн руб. достался ИП Пойманову. В 2020-м году из-за пандемии коронавируса «Город-сад» впервые проводился в онлайн-режиме, максимальная цена контракта составляла 5,08 млн руб.