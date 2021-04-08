На Ямале разрешили не соблюдать самоизоляцию перед выходом на работу, если есть прививка от COVID-19

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разрешили беспрепятственно выходить на работу, если у человека есть прививка от новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в постановление принял губернатор Дмитрий Артюхов.

«Ямальцы, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, имеющие сертификат или документ о наличии антител класса G, могут беспрепятственно выйти на работу по возвращению на Ямал из отпуска или командировки. Справку об отсутствии заболевания таким северянам предоставлять не требуется, соблюдать 14-дневную самоизоляцию тоже»,— пояснили в региональном оперативном штабе.

Напомним, по данным на 7 апреля, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 138 ямальцев. Из них более 36,7 тыс. человек выздоровели, 409 пациентов скончались. Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Соблюдение режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер.